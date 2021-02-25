Столичный блогер Антон Лядов снял фильм про железногорский ГХК

Автор YouTube-канала «The Люди» Антон Лядов попал на железногорский горно-химический комбинат. В своем репортаже он снял ядерный реактор, который был остановлен 10 лет назад, а также показал метро, построенное для рабочих. Журналист встретился с сотрудниками ГХК, которые рассказали ему, как предприятие работало в советские времена.

«Я давно хотел попасть в какой-то закрытый город в России и это случилось! В советское время его называли «Закалючинск», «Комбинат-815», «Восточная контора». Место было настолько секретное, что его не наносили ни на одну из карт СССР», - рассказал Антон Лядов.

Отметим, что за несколько часов видео про железногорский ГХК набрало около 400 тысяч просмотров.