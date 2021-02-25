В Красноярске демонтируют светящееся деревья

Светящиеся деревья, которые украшали Красноярск все новогодние праздники, демонтируют. Убрать современные украшения коммунальщики планируют в ближайшее время. С улицы Дзержинского яркие деревья исчезнут до конца сегодняшнего дня. На склады заберут светящиеся конструкции также с проспекта имени газеты «Красноярский рабочий и центральной набережной. Они украшали город почти всю зиму, теперь их уберут до следующего сезона.

«Эти конструкции не приспособлены, например, для эксплуатации в дождь. Они являются именно новогодним украшением, как и, в частности, иллюминация на фонтанах», — сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.