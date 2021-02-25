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В Красноярске демонтируют светящееся деревья

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Красноярск
09:30 25 Февраля 2021
красноярск, в красноярске, в красноярском крае, благоустройство, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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Светящиеся деревья, которые украшали Красноярск все новогодние праздники, демонтируют. Убрать современные украшения коммунальщики планируют в ближайшее время. С улицы Дзержинского яркие деревья исчезнут до конца сегодняшнего дня. На склады заберут светящиеся конструкции также с проспекта имени газеты «Красноярский рабочий и центральной набережной. Они украшали город почти всю зиму, теперь их уберут до следующего сезона.
«Эти конструкции не приспособлены, например, для эксплуатации в дождь. Они являются именно новогодним украшением, как и, в частности, иллюминация на фонтанах», — сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.
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