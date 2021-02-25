В самом центре Красноярска построят подземную парковку

Городские власти планируют построить подземную парковку в районе Красной площади. Глава города Сергей Еремин подписал постановление, которое разрешает строительство объекта на участке, площадью около 5 тысяч квадратных метров между улицами Профсоюзов, Карла Маркса и Робеспьера. Документ разрешает департаменту муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска использовать это пространство под «хранение автотранспорта в части размещения подземных гаражей».

В мэрии отметили, что идею создания подземной парковки согласовали красноярцы в ходе публичных слушаний. Над парковкой будут построены торговые павильоны, а на месте фонтана на Красной площади в перспективе хотят обустроить водоем.

Проект благоустройства Красной площади был разработан арт-группой «ЧертИ». Сроки проведения реконструкции пока не уточняются.