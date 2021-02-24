Губернатор Александр Усс разрешил свадьбы и корпоративы

Губернатор Красноярского края внес изменения в указы об ограничительных мерах во время пандемии коронавируса. Новации предполагаются с 1 и 10 марта.

Так, со следующего понедельника зал или арена во время спортивных мероприятий могут быть заполнены на 75% от общей вместимости. Такая же норма определена для театров, кинотеатров и прочих объектов культуры, а также спортзалов, фитнес-центров и бассейнов. Но с 10 марта.

В этот же день кафе, бары и рестораны получат долгожданное право работать без ограничения по времени. Разрешены свадьбы, корпоративные праздники и прочие массовые банкеты. Сидеть в заведениях общепита на расстоянии не менее полутора метров глава региона тоже разрешил.

При этом «указ продлевает запрет на работу ночных клубов (дискотек), а также публичных, развлекательных, зрелищных, досуговых и иных мероприятий с очным присутствием граждан», говорится в сообщении пресс-службы правительства.