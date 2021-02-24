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Губернатор Александр Усс разрешил свадьбы и корпоративы

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Красноярск
21:57 24 Февраля 2021
свадьба, ресторанный_бизнес, ограничения, эпидемия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Красноярского края внес изменения в указы об ограничительных мерах во время пандемии коронавируса. Новации предполагаются с 1 и 10 марта.

Так, со следующего понедельника зал или арена во время спортивных мероприятий могут быть заполнены на 75% от общей вместимости. Такая же норма определена для театров, кинотеатров и прочих объектов культуры, а также спортзалов, фитнес-центров и бассейнов. Но с 10 марта.

В этот же день кафе, бары и рестораны получат долгожданное право работать без ограничения по времени. Разрешены свадьбы, корпоративные праздники и прочие массовые банкеты. Сидеть в заведениях общепита на расстоянии не менее полутора метров глава региона тоже разрешил.

При этом «указ продлевает запрет на работу ночных клубов (дискотек), а также публичных, развлекательных, зрелищных, досуговых и иных мероприятий с очным присутствием граждан», говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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