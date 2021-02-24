В феврале сотрудники полиции изъяли 45 детей из неблагополучных семей

За февраль полицейские провели более 2 тысяч проверок в неблагополучных семьях. 45 детей силовики были вынуждены забрать от родителей из-за ненадлежащих условий содержания и плохого отношения. Дети помещены в учреждения профилактики. В проверках участвуют инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники уголовного розыска и ППС. Кроме того, привлекались представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, педагоги и работники соцзащиты.

«В отношении законных представителей, совершивших правонарушения в отношении своих детей, составлен 281 протокол об административных правонарушениях, в том числе 242 по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что на прошлой неделе молодую мать из поселка Бор отправили под домашний арест за истязания полуторогодовалого сына. В сеть попало видео, как 28-летняя женщина бьет малыша. Она воспитывала еще 3-летнюю девочку. Оба ребенка помещены в учреждения здравоохранения. Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении своего старшего ребенка.

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