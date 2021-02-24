В Красноярске и Минусинске пройдут бесплатные курсы для самозанятых

Центры «Мой бизнес» в Красноярске и Минусинске проведут бесплатный обучающий курс для самозанятых. Программа рассчитана на людей, которые намерены открыть свое дело. Им обещают предоставить алгоритм, как это сделать, а также дадут рабочие инструменты для грамотного ведения финансовой деятельности. Также в списке вопросы о налоговом режиме, продвижении бизнеса без вложений в рекламу и основы ведения деловых переговоров. Перед слушателями выступит создатель и руководитель центра бизнес-обучения Make Sense Светлана Мишина.

«Обучение будет актуально для тех, кто уже ведет свое дело, но еще не зарегистрировал свой бизнес, а также для тех, кто работает как ИП без наемных сотрудников и хочет оптимизировать налогообложение и отчетность. Кроме того, программа будет полезна для всех тех, кто только планирует в будущем открыть свое дело», - сообщили в пресс-службе центра «Мой бизнес».

Обучение пройдет 1 марта в Красноярске, а также 4 марта – в Минусинске. Занятия займут весь день – с 10:00 до 17:00. Предварительно нужно оставить заявку по адресу kurs@agpb24.ru.

Фото: agpb24.ru