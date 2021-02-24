Житель Красноярского края в день своего 20-летия был задержан за угон автомобиля

В Идринском районе Красноярского края дорожные полицейские задержали молодого человека, который в день своего 20-летия решил прокатиться на чужом автомобиле. Когда инспекторы остановили водителя ВАЗа, он вел себя нервно и неуверенно. Пытался объяснить, что машину взял у родственницы, а документы оставил дома. В ходе проверки документов выяснилось, что у юного автомобилиста никогда не было водительских прав, а машину он угнал из соседнего Краснотуранского района. Открытый автомобиль, в замке зажигания которого находились ключи, привлек парня.

«Оценив ситуацию, как «подарок судьбы» в честь дня рождения, молодой человек поспешил воспользоваться машиной. В отношении нарушителя дознавателями было возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю.

Отметим, что теперь угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.