Красноярцев приглашают проверить здоровье на выставке «ЕнисейМедика»

C 3 по 5 марта 2021 г. красноярцы смогут бесплатно проверить здоровье и проконсультироваться с врачами на XXVIII медицинской выставке «ЕнисейМедика». Крупнейшие медучреждения города и края организуют мобильные пункты здоровья в МВДЦ «Сибирь», проведут консультации и диагностику организма всем желающим.
В числе участников выставки – Первая скорая помощь, Фонд обязательного медицинского страхования, Противотуберкулезный диспансер и многие другие.
На выставке можно пройти бесплатную диагностику: сделать флюорографию, проверить слух, пройти экспресс - анализ крови на ВИЧ, сделать УЗИ различных органов со скидками и даже получить консультацию психолога.
На выставке можно будет узнать об актуальных предложениях по санаторно-курортному лечению от санаторий - профилактория «Березка», узнать все о лакто - и бифидобактериях, способствующих лечению дисбактериоза от компании «Эстер», получить информацию обо всех услугах по страхованию от Фонда обязательного медицинского страхования и др.
Для медицинских работников – специализированная выставка современной медицинской одежды от компании «Альба-С», медицинские конференции и семинары.
Форум предоставляет возможность получить ряд медицинских услуг и консультаций по здоровью, а медицинские работники смогут ознакомится с ассортиментом специализированной одежды на любой вкус и цвет.
Только в рамках форума:
- Проверка слуха, так же консультации людей с нарушением слуха
- Консультация терапевта
- ЭКГ с подробной расшифровкой
- Висцеральный массаж (или висцеральная терапия внутренних органов, или старорусский массаж живота) нацеленная на решение проблем пищеварительной системы, желудочно-кишечного тракта, репродуктивной, лимфатической и кровеносной систем организма.
- УЗИ
- Услуги страховых компаний
- Предложения по санаторно-курортному лечению
- Консультации пихолога (Лекции: «Психология здоровья», «Психосоматика», «Все болезни от нервов», «Как восстановить сон и нервную систему»)
- Флюорография
- Экспресс-тест на ВИЧ
В рамках деловой программы состоится конференция по детской и взрослой гастроэнтерологии.
«ЕнисейМедика» – форум для людей, кто не только приобщен к сфере медицины, но и активно следит за своим здоровьем.
Время работы выставки: 4 – 5 марта с 10:00 до 17:00
Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19 (МВДЦ «Сибирь»).
Вход бесплатный.