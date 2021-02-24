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Красноярцев приглашают проверить здоровье на выставке «ЕнисейМедика»

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Красноярск
15:01 24 Февраля 2021
выставки, медицина, здоровье, город
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C 3 по 5 марта 2021 г. красноярцы смогут бесплатно проверить здоровье и проконсультироваться с врачами на XXVIII медицинской выставке «ЕнисейМедика». Крупнейшие медучреждения города и края организуют мобильные пункты здоровья в МВДЦ «Сибирь», проведут консультации и диагностику организма всем желающим.

В числе участников выставки – Первая скорая помощь, Фонд обязательного медицинского страхования, Противотуберкулезный диспансер и многие другие.

На выставке можно пройти бесплатную диагностику: сделать флюорографию, проверить слух, пройти экспресс - анализ крови на ВИЧ, сделать УЗИ различных органов со скидками и даже получить консультацию психолога.

На выставке можно будет узнать об актуальных предложениях по санаторно-курортному лечению от санаторий - профилактория «Березка», узнать все о лакто - и бифидобактериях, способствующих лечению дисбактериоза от компании «Эстер», получить информацию обо всех услугах по страхованию от Фонда обязательного медицинского страхования и др.

Для медицинских работников – специализированная выставка современной медицинской одежды от компании  «Альба-С», медицинские конференции и семинары.

Форум предоставляет возможность получить ряд медицинских услуг и консультаций по здоровью, а медицинские работники смогут ознакомится с ассортиментом специализированной одежды на любой вкус и цвет.

Только в рамках форума:

- Проверка слуха, так же консультации людей с нарушением слуха

- Консультация терапевта

- ЭКГ с подробной расшифровкой 

- Висцеральный массаж (или висцеральная терапия внутренних органов, или старорусский массаж живота) нацеленная на решение проблем пищеварительной системы, желудочно-кишечного тракта, репродуктивной, лимфатической и кровеносной систем организма.

- УЗИ

- Услуги страховых компаний

- Предложения по санаторно-курортному лечению

- Консультации пихолога (Лекции: «Психология здоровья», «Психосоматика», «Все болезни от нервов», «Как восстановить сон и нервную систему»)

- Флюорография

- Экспресс-тест на ВИЧ

В рамках деловой программы состоится конференция по детской и взрослой гастроэнтерологии.

«ЕнисейМедика» – форум для людей, кто не только приобщен к сфере медицины, но и активно следит за своим здоровьем.

Время работы выставки: 4 5 марта с 10:00 до 17:00

Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19 (МВДЦ «Сибирь»). 

Вход бесплатный.

Фото: АО ВК "Красноярская ярмарка"

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