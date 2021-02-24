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В краевом центре произошло смертельное ДТП

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Красноярск
14:28 24 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В ГИБДД сообщили, что автокатастрофа произошла на улице Брянская. По имеющимся данным, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой российской машиной Lada, а после чего с Honda. В настоящее время известно, что 56-летний водитель ВАЗа погиб на месте происшествия.

Сейчас на месте катастрофы работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего.

 

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