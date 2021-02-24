В краевом центре произошло смертельное ДТП

В Красноярске случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В ГИБДД сообщили, что автокатастрофа произошла на улице Брянская. По имеющимся данным, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой российской машиной Lada, а после чего с Honda. В настоящее время известно, что 56-летний водитель ВАЗа погиб на месте происшествия.

Сейчас на месте катастрофы работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего.