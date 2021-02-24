26 февраля состоится выставка фотопейзажиста Николая Сарапулова

26 февраля в 17:00 в музее Бориса Ряузова на Ленина, 127 пройдет персональная выставка известного фотопейзажиста Николая Сарапулова.

Коллекция из 40 работ будет приурочена к 70-летнему юбилею автора и будет называться «Светлый день».

Отметим, Николай Сарапулов стал увлекаться фотографией сорок лет назад во время учебы и службы в Свердловском суворовском военном училище и продолжал ей заниматься на протяжении 30 лет во время службы в органах прокуратуры, даже когда он был главным прокурором Красноярска на протяжении 7 лет.

Первая персональная выставка состоялась в 2004 году. Работы Николая Сарапулова выставлялись в краевой Гражданской Ассамблее, Красноярском Доме ученых, городском Дворце культуры, редакции газеты «Городские новости» и прокуратуре Красноярского края. Кроме того, на постоянной основе фотовыставка автора размещена в краевом онкологическом диспансере. Его работы отмечены на краевом фотоконкурсе «Горизонты Красноярья» и других фотоконкурсов.