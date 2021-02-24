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Сбер запустил страхование по подписке

Главная Общество
Красноярск
14:02 24 Февраля 2021
страхование, банк, услуги, сервис
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В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился первый страховой продукт Сбера по подписке — программа страхования от несчастных случаев «Защита от травм». Минимальный срок страховки — один месяц.

Подписная модель — это самостоятельный выбор срока и способа оплаты страховки, а также возможность активации страховой защиты на тот период, когда потребность в ней наиболее высока. Подписка также позволяет разбить стоимость годовой программы на необременительные для личного бюджета регулярные платежи. При желании отказаться от страховки достаточно просто не вносить очередной платеж.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Сейчас настоящий бум подписок. По подписке можно смотреть фильмы, слушать музыку, учиться и даже владеть автомобилем. Всё более важным критерием выбора становится возможность платить именно за тот объём сервиса, которым человек реально пользуется. Так что подписка — логичное развитие и наших рисковых страховых продуктов. Сейчас у клиентов появилась возможность оформить подписку на программу страхования от несчастных случаев, а в течение 2021 года мы переведём на эту модель все наши страховые продукты для физлиц».

Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Оформить подписку на «Защиту от травм» можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Оплата осуществляется ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Страховая защита на месяц обойдётся в 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и составляют 400 тыс., 500 тыс., 600 тыс., 800 тыс. или 1 млн рублей.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«СберБанк Онлайн позволяет удобно осуществлять ежемесячные постоянные платежи за различные услуги. Новая гибкая модель подписки в мобильном приложении позволит сделать оплату страхования для клиентов такой же удобной и привычной. Только в 2020 году в Сибирском банке было оформлено около 50 тысяч договоров по программе «Защита от травм». Уверен, что данная программа станет еще более востребованной».

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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