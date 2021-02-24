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Умер Юрий Першин

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Красноярск
12:44 24 Февраля 2021
красноярск, в красноярске, в красноярском крае, спорт, спортсмен, смерть, хоккей с мячом, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре умер выдающийся советский и российский хоккеист Юрий Першин. Ему было всего 62 года.

Умер Юрий Першин

Юрий Алексеевич родился в 1958 году в Балахте. Является воспитанником красноярской школы «Торпедо», команду мастеров «Енисея» он пополнил в 1977 году, где выступал более 10 сезонов кряду 11-кратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка мира, также в его активе серебро и бронза союзного чемпионата.

Умер Юрий Першин

После распада СССР Першин уехал в Швецию и Финляндию, где провел несколько сезонов. В 1996 году он вернулся в родной «Енисей», где стал чемпионом России в 2001 году и выступал вплоть до 2004 года, закончив карьеру в возрасте 45 лет. И долгое время был обладателем рекорда по количеству проведенных игр за «Енисей» – 544 игры, который недавно был побит Сергеем Ломановым.

Умер Юрий Першин

Вместе с тем, на международной арене в составе сборной СССР он дважды становился чемпионом мира в 1979 и 1985 годах.

Редакция Sibnovosti.ru выражает глубокие соболезнования родным и близким легендарного игрока.    

Фото: ХК "Енисей"; "Редярск"

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