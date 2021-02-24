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Дивногорск присоединился к всероссийской акции «Киноуроки в школах России»

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Красноярск
11:46 24 Февраля 2021
урок, образование, проект, партии
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«Единая Россия» запустила образовательный проект «Киноуроки» по всей стране. В рамках реализации партийного проекта «Новая школа» в территориях Красноярского края стартовали классные часы. Уроки проходят в необычном формате, учащимся  показывают короткометражные фильмы, которые помогут развитию их личности, воспитанию патриотизма и гражданственности.  Первое мероприятие в рамках данной акции на территории Дивногорска было организовано и проведено в средней общеобразовательной школе № 4. Просмотр фильма под названием «Александр» организовали ко Дню защитника Отечества.

Заглавной темой киноурока, участниками которого преимущественно являлись учащиеся 9, 10 и 11 классов, стало понятие личной ответственности. Вместе с ребятами фильм посмотрели педагоги школы и региональный координатор партийного проекта «Новая школа», депутат Законодательного собрания Красноярского края Виктор Кардашов.

После показа все участники приступили к активному обсуждению картины. В процессе общения Виктор Кардашов рассказал школьникам о себе, а также поделился со слушателями своим пониманием главной темы короткометражной ленты.

«Уверен, что такой формат внеклассных уроков – рассказывать истории детям через созданные ими же фильмы – будет востребован и у школьников, и у педагогов и найдет отклик в сердцах наших детей. Формы подачи информации должны соответствовать реалиям времени», - отметил Виктор Кардашов.

Старшеклассники выразили желание, как можно чаще проводить подобные занятия. В конце необычной встречи школьникам вручили памятные сувениры от Дивногорского городского местного отделения партии «Единая Россия».

Напомним, что проект «Киноуроки» был разработан членами партии «Единая Россия» при активном сотрудничестве с Центром развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост». Всего в рамках инициативы предусмотрено создание 99 короткометражек для показа в учебных заведениях нашей страны.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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