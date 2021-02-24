В онкоцентре закрылся инфекционный госпиталь

В краевом центре продолжает уменьшаться заболеваемость COVID-19. В этой связи закрываться инфекционные госпитали при медицинских учреждениях. Так, закрыт госпиталь в краевом онкологическом диспансере. До конца текущей недели в помещениях будет закончена дезинфекция и с 1 марта корпус больницы начнет работать в обычном режиме.

Напомним, инфекционный госпиталь был развернут в конце октября 2020 года. Он был рассчитан 130 мест, а в самом учреждении трудилось 87 сотрудников онкологического диспансера.

В пресс-службе учреждения сообщили, что за 4 месяца работы там проходили лечение 812 пациентов, половина из них была на аппаратах ИВЛ и на кислородной поддержке.

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