24 февраля
Красноярск
погода -25 °C
73.98
 
€ 89.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

По дороге в аэропорт сгорел автобус

Главная Общество
Красноярск
10:35 24 Февраля 2021
автобусы, автобус, мчс, гибдд, происшествие, происшествия, в красноярском крае, пожар, пожарные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
версия для печати Ico_print

Сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие на территории Балахтинского района. На 121 километре автодороги Р-257 загорелся пассажирский автобус, в котором находились вахтовики, направлявшиеся из санатория «Красноярское Загорье» в аэропорт Черемшанка.

В региональном управлении МЧС рассказали, что в салоне находились 30 пассажиров и водитель. В происшествии никто не пострадал, но транспортное средство полностью выгорело. После инцидента вахтовиков забрал другой автобус.

Всего было привлечено к тушению пожара 4 человека и 1 единица техники.  

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В онкоцентре закрылся инфекционный госпиталь

В онкоцентре закрылся инфекционный госпиталь

24 Февраля 2021 г.
После четырех месяцев работы в нем больше нет потребности
Новости Красноярска: Сегодня на Торгашинском месторождении пройдут взрывные работы

Сегодня на Торгашинском месторождении пройдут взрывные работы

24 Февраля 2021 г.
Опасная зона будет превышать 500 метров
Новости Красноярска: На Столбах возобновил работу туристический центр «Перевал»

На Столбах возобновил работу туристический центр «Перевал»

24 Февраля 2021 г.
Он был закрыт из-за пандемии
Новости Красноярска: В пещере «Большая Орешная» под Красноярском обнаружили природные антибиотики

В пещере «Большая Орешная» под Красноярском обнаружили природные антибиотики

24 Февраля 2021 г.
Ученые установили 10 новых штаммов актинобактерий
Новости Красноярска: В Красноярске подорожали ингредиенты для блинов

В Красноярске подорожали ингредиенты для блинов

24 Февраля 2021 г.
Больше всего в цене прибавил сахар
Новости Красноярска: Красноярские депутаты и бизнесмены о службе в армии и празднике защитника Отечества

Красноярские депутаты и бизнесмены о службе в армии и празднике защитника Отечества

23 Февраля 2021 г.
Sibnovosti.ru пообщались с известными красноярцами
Новости компаний
18/02
ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка
16/02
СГК представила план работ на теплосетях Красноярска в 2021 году
15/02
Сбер провел телемост по инвестициям для 2 тысяч сибирских студентов
12/02
Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Таймырские депутаты отклонили инициативу о прямых выборах главы района

Таймырские депутаты отклонили инициативу о прямых выборах главы района

22 Февраля 2021 г.
Инициативу рассмотрела комиссия райсовета по местному самоуправлению
Новости Красноярска: Волейболисты «Енисея» вновь уступили лидеру российского чемпионата

Волейболисты «Енисея» вновь уступили лидеру российского чемпионата

22 Февраля 2021 г.
Вторая игра с «Динамо» также завершилась со счетом 0:3
Новости Красноярска: В Красноярске снова подорожал сжиженный газ для заправки автомобилей

В Красноярске снова подорожал сжиженный газ для заправки автомобилей

24 Февраля 2021 г.
Теперь литр топлива стоит 27,5 рубля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru