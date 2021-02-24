По дороге в аэропорт сгорел автобус

Сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие на территории Балахтинского района. На 121 километре автодороги Р-257 загорелся пассажирский автобус, в котором находились вахтовики, направлявшиеся из санатория «Красноярское Загорье» в аэропорт Черемшанка.

В региональном управлении МЧС рассказали, что в салоне находились 30 пассажиров и водитель. В происшествии никто не пострадал, но транспортное средство полностью выгорело. После инцидента вахтовиков забрал другой автобус.

Всего было привлечено к тушению пожара 4 человека и 1 единица техники.