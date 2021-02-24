На Столбах возобновил работу туристический центр «Перевал»

Туристы снова могут посещать центр «Перевал» на Центральных Столбах. Он был закрыт из-за пандемии с 26 октября прошлого года. Туристический центр – место, где красноярцы и гости города могут отдохнуть после длительной прогулки, выпить чай и перекусить. Время работы центра – с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, по пятницам до 16:00, в выходные – с 11:00 до 18:00.

При этом «по техническим причинам» закрывается сервисный центр на Центральных Столбах, который не прекращал работать и в разгар пандемии. Временно работать будет только туалет. В дирекции нацпарка «Столбы» планируют, что сервисный центр откроется в начале марта.

Фото: пресс-служба национального парка "Красноярские Столбы"