24 февраля
Красноярск
погода -25 °C
73.98
 
€ 89.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Столбах возобновил работу туристический центр «Перевал»

Главная Общество
Красноярск
10:30 24 Февраля 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, отдых, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Туристы снова могут посещать центр «Перевал» на Центральных Столбах. Он был закрыт из-за пандемии с 26 октября прошлого года. Туристический центр – место, где красноярцы и гости города могут отдохнуть после длительной прогулки, выпить чай и перекусить. Время работы центра – с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, по пятницам до 16:00, в выходные – с 11:00 до 18:00.

При этом «по техническим причинам» закрывается сервисный центр на Центральных Столбах, который не прекращал работать и в разгар пандемии. Временно работать будет только туалет. В дирекции нацпарка «Столбы» планируют, что сервисный центр откроется в начале марта.

Фото: пресс-служба национального парка "Красноярские Столбы"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В онкоцентре закрылся инфекционный госпиталь

В онкоцентре закрылся инфекционный госпиталь

24 Февраля 2021 г.
После четырех месяцев работы в нем больше нет потребности
Новости Красноярска: Сегодня на Торгашинском месторождении пройдут взрывные работы

Сегодня на Торгашинском месторождении пройдут взрывные работы

24 Февраля 2021 г.
Опасная зона будет превышать 500 метров
Новости Красноярска: По дороге в аэропорт сгорел автобус

По дороге в аэропорт сгорел автобус

24 Февраля 2021 г.
В транспортном средстве находились вахтовики
Новости Красноярска: В Красноярске подорожали ингредиенты для блинов

В Красноярске подорожали ингредиенты для блинов

24 Февраля 2021 г.
Больше всего в цене прибавил сахар
Новости Красноярска: Красноярские депутаты и бизнесмены о службе в армии и празднике защитника Отечества

Красноярские депутаты и бизнесмены о службе в армии и празднике защитника Отечества

23 Февраля 2021 г.
Sibnovosti.ru пообщались с известными красноярцами
Новости Красноярска: Наступает трехдневная рабочая неделя

Наступает трехдневная рабочая неделя

23 Февраля 2021 г.
Она продлится с 24 по 26 февраля
Новости компаний
18/02
ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка
16/02
СГК представила план работ на теплосетях Красноярска в 2021 году
15/02
Сбер провел телемост по инвестициям для 2 тысяч сибирских студентов
12/02
Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Наталья Фирюлина: «Машина остановилась, и выстрелили, но никто никуда не попал»

Наталья Фирюлина: «Машина остановилась, и выстрелили, но никто никуда не попал»

19 Февраля 2021 г.
Спикер горсовета рассказала об обстоятельствах инцидента
Новости Красноярска: В регионе было выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией

В регионе было выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией

23 Февраля 2021 г.
Традиционно больше всего заболевших в краевом центре
Новости Красноярска: В пещере «Большая Орешная» под Красноярском обнаружили природные антибиотики
Учёные выяснили

В пещере «Большая Орешная» под Красноярском обнаружили природные антибиотики

24 Февраля 2021 г.
Ученые установили 10 новых штаммов актинобактерий
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru