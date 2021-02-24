24 февраля
Красноярск
погода -25 °C
73.98
 
€ 89.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске подорожали ингредиенты для блинов

Главная Общество
Красноярск
09:28 24 Февраля 2021
в красноярске, красноярск, инфляция, в красноярском крае, блины, масленица
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В преддверии Масленицы Красноярскстат проследил за изменением цен на ингредиенты для блинов. В 2021 году главное блюдо масленичного стола значительно подорожало, так как в сравнении с 2020 годом в цене прибавили все его составляющие. Значительнее всего подорожал сахар – на 41%, подсолнечное масло стало дороже на 27%, яйца прибавили в цене 20%. Рост цен на муку за год составил около 14%, а цена на молоко практически не изменилась – подорожание на 1,8%.

Тем, кто предпочитает блины с начинкой, придется потратится еще больше. Так, икра подорожала на 30,5%, джемы стали дороже на 9%, сметана – на 8%, сгущенка – на 5,7%, мед – на 3,7%, сливочное масло прибавило в цене 3%.

Добавим, что масло сливочное в Красноярске в среднем стоит 662 рубля, литр сметаны - 227 рублей, подсолнечное масло – 133 рубля, муки – 39 рублей, сахар – 51 рубль.

В этом году Масленичная неделя выпадает на даты с 8 по 14 марта.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские депутаты и бизнесмены о службе в армии и празднике защитника Отечества

Красноярские депутаты и бизнесмены о службе в армии и празднике защитника Отечества

23 Февраля 2021 г.
Sibnovosti.ru пообщались с известными красноярцами
Новости Красноярска: Наступает трехдневная рабочая неделя

Наступает трехдневная рабочая неделя

23 Февраля 2021 г.
Она продлится с 24 по 26 февраля
Новости Красноярска: В Красноярск возвращаются морозы

В Красноярск возвращаются морозы

23 Февраля 2021 г.
Зима не собирается сдавать позиции
Новости Красноярска: С компании «Сисим» взыскано более 180 миллионов рублей

С компании «Сисим» взыскано более 180 миллионов рублей

23 Февраля 2021 г.
Предприятие заплатит крупный штраф за ущерб
Новости Красноярска: Бросивший петарду в машину спикера горсовета взят под стражу на 2 месяца

Бросивший петарду в машину спикера горсовета взят под стражу на 2 месяца

21 Февраля 2021 г.
Такое решение приняли в Центральном районном суде
Новости Красноярска: Волейболисты «Енисея» проиграли московскому «Динамо»

Волейболисты «Енисея» проиграли московскому «Динамо»

21 Февраля 2021 г.
Сегодня пройдет вторая игра этих соперников
Новости компаний
18/02
ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка
16/02
СГК представила план работ на теплосетях Красноярска в 2021 году
15/02
Сбер провел телемост по инвестициям для 2 тысяч сибирских студентов
12/02
Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В регионе было выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией

В регионе было выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией

23 Февраля 2021 г.
Традиционно больше всего заболевших в краевом центре
Новости Красноярска: Волейболисты «Енисея» вновь уступили лидеру российского чемпионата

Волейболисты «Енисея» вновь уступили лидеру российского чемпионата

22 Февраля 2021 г.
Вторая игра с «Динамо» также завершилась со счетом 0:3
Новости Красноярска: В Красноярск поступили новые тесты для определения антител к COVID-19

В Красноярск поступили новые тесты для определения антител к COVID-19

24 Февраля 2021 г.
Врачи смогут оценить риска повторного заражения переболевших
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru