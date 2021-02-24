В Красноярске подорожали ингредиенты для блинов

В преддверии Масленицы Красноярскстат проследил за изменением цен на ингредиенты для блинов. В 2021 году главное блюдо масленичного стола значительно подорожало, так как в сравнении с 2020 годом в цене прибавили все его составляющие. Значительнее всего подорожал сахар – на 41%, подсолнечное масло стало дороже на 27%, яйца прибавили в цене 20%. Рост цен на муку за год составил около 14%, а цена на молоко практически не изменилась – подорожание на 1,8%.

Тем, кто предпочитает блины с начинкой, придется потратится еще больше. Так, икра подорожала на 30,5%, джемы стали дороже на 9%, сметана – на 8%, сгущенка – на 5,7%, мед – на 3,7%, сливочное масло прибавило в цене 3%.

Добавим, что масло сливочное в Красноярске в среднем стоит 662 рубля, литр сметаны - 227 рублей, подсолнечное масло – 133 рубля, муки – 39 рублей, сахар – 51 рубль.

В этом году Масленичная неделя выпадает на даты с 8 по 14 марта.