Красноярские депутаты и бизнесмены о службе в армии и празднике защитника Отечества

В День защитника Отечества Sibnovosti.ru пообщались с известными красноярцами и спросили их отношение к службе в армии и празднику 23 февраля.

Депутат Государственной Думы от Красноярского края Юрий Швыткин, является потомственным офицером:

«День защитника Отечества - один из главных праздников и в моей семье! Со службой Отечеству у меня связана вся жизнь и жизнь моей семьи! Я родился в семье офицеров и с детства мечтал стать десантником. Окончил Новосибирское высшее военное училище, служил в Псковской воздушно-десантной дивизии. Затем был переведен на службу в органы внутренних дел Красноярского края — был командиром СОБРа и ОМОНа. Вся наша семья носит погоны. Мой дед был участником Великой Отечественной войны, отец много лет отдал милиции, был первым начальном УВД Красноярска. Продолжателем династии стал мой сын. Он так же, как и я, десантник и является ветераном боевых действий. В этот праздничный день, символизирующий мужество, самоотверженность, доблесть, достоинство и честь, желаю всем здоровья, счастья, благополучия, и пусть всегда над нами будет мирное небо и ясное солнце!»

В свою очередь депутат краевого парламента Денис Притуляк высказал свое отношение к службе в армии, к защите Родины и к тем, кто отказывается служить Отчизне:

«Я военнообязанный. К тем, кто уклоняется, отрицательно отношусь. Бывают разные причины и обстоятельства – болезнь какая-то, которая не может позволить молодому парню пройти срочную службу в вооруженных силах. Семейные могут быть обстоятельства, что-то еще. А те, кто бегают, конечно, к ним я отрицательно отношусь. Сам я готов пойти Родину защищать, обязательно! Позовет, пойду, обязательно!»

Кроме того, интересную историю своей жизни рассказал бизнесмен и ресторатор Денис Дубинников:

«Моя служба в армии, увы, не состоялась. Хотя я был близок к тому, чтобы начать защищать Родину. При переезде из Октябрьского района в Центральный мои документы были благополучно потеряны военкоматом, и в студенческие годы я про армию не вспоминал. Какого же было мое удивление, когда в 2003 году, когда я работал главным специалистом юридического отдела городского администрации мне принести повестку с требованием явиться. Радости моей не было предела, ведь оказаться на 2 года в рядах Российской армии в возрасте 24 лет – это мечта любого человека. По счастливой случайности медицинское обследование выявило у меня внелегочную форму туберкулеза и направление на обследование в госпиталь на улице 60 лет Октября. 2 недели в приятной компании хронических туберкулёзников пролетели незаметно. Добрые врачи даже отпускали ночевать домой, по условии что в 6.00 я уже буду в своей койке. Однако вердикт врачей был неутешителен - служить нельзя…Я пустил горькую мужскую слезу и пошёл получать военный билет»

Денис с удовольствием предоставил фотографию своего военного билета.

Коллектив Sibnovosti.ru поздравляет всех российских мужчин, вне зависимости от службы в армии, с праздником 23 февраля! Желает крепкого здоровья и мирного неба над головой!