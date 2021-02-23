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В Красноярск возвращаются морозы

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Красноярск
09:30 23 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Последняя календарная неделя зимы будет холодной и морозной. Так, по данным портала Gismeteo.ru, завтра днем в Красноярске ожидается -24 градуса, однако будет светить солнце и на небе малооблачно. В четверг, 25 февраля, будет немного теплее – до -17 градусов утром, а дневные часы столбик термометра может подняться до -10, вместе с тем вновь пойдет снегопад. В пятницу, в краевом центре ожидается -17…-19 градусов и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, также возможны осадки.

По данным Гидрометцентра, в центральных районах края возможны заморозки до -32 градусов. Тем, кто отправляется в загородные поездки необходимо учитывать эту информацию.

Сейчас в Красноярске -18 и ясно. Осадков не ожидается.   

 

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