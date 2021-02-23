С компании «Сисим» взыскано более 180 миллионов рублей

Накануне стало известно, что вступило в силу решение суда о взыскании ущерба с компании «Сисим» ущерба за ущерб окружающей среде. Таким образом, организация должна будет выплатить федеральному бюджету 180 миллионов 687 тысяч рублейю

«Обоснованность принятого решения подтверждена апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда», — пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, в октябре 2019 года на реке Сейба была разрушена дамба. Происшествие унесло жизни 20 человек. Было возбуждено уголовное дело, после чего задержано трое подозреваемых – генеральный директор компании, начальник участка и мастер. В настоящее время продолжается расследование.