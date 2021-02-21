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Бросивший петарду в машину спикера горсовета взят под стражу на 2 месяца

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Красноярск
14:00 21 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Центральном районном суде краевого центра накануне было вынесено решение о взятии под стражу хулигана, который бросил петарду в автомобиль Натальи Фирюлиной. Он проведет в СИЗО минимум 2 месяца.

Напомним, инцидент случился в пятницу утром. После чего злоумышленник скрылся и был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время он был задержан на съемной квартире. Выяснилось, что задержанный мужчина является 35-летним жителем Иркутской области.

В отношении злоумышленника было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь ему может грозить до 7 лет лишения свободы.  

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