На правобережье в ДТП пострадал ребенок

Сегодня правом береге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей марки Toyota. Отмечается, что в одной из машин на переднем сидении был девятилетний ребенок. В результате столкновения он получил травмы.

В пресс-службе Госавтоинспекции уточнили, что пассажир был пристегнут обычным ремнем безопасности, однако согласно правилам перевозка детей до 12 лет на переднем сидении разрешена исключительно с использованием удерживающего устройства.

На водителя был составлен административный протокол, теперь ему грозит штраф до 3 000 рублей.