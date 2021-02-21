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На правобережье в ДТП пострадал ребенок

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Красноярск
13:32 21 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня правом береге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей марки Toyota. Отмечается, что в одной из машин на переднем сидении был девятилетний ребенок. В результате столкновения он получил травмы.

В пресс-службе Госавтоинспекции уточнили, что пассажир был пристегнут обычным ремнем безопасности, однако согласно правилам перевозка детей до 12 лет на переднем сидении разрешена исключительно с использованием удерживающего устройства.

На водителя был составлен административный протокол, теперь ему грозит штраф до 3 000 рублей.

 

 

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