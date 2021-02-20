В Красноярске в предпраздничный день подорожало такси

Самые популярные операторы по перевозке пассажиров такие как «Яндекс. Такси», «Ситимобил», «Uber» и «Maxim» подняли цены в связи с высоким спросом.

К примеру, сегодня утром уехать из Солнечного в центр стоило минимум 550 рублей. Из Академгородка в центр около 300 рублей. Вместе с тем сохранился высокий спрос и до обеда. Очевидно, что многие красноярцы в связи с корпоративами оставили свои машины дома, что и вызвало спрос на услуги такси. Скорее всего, вечером цена на услуги такси может повыситься, когда жители краевого центра начнут разъезжаться с предпраздничных мероприятий.

Сейчас, несмотря на обеденное время, у основных операторов также наблюдаются повышенные цены.