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В Красноярске в предпраздничный день подорожало такси

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Красноярск
14:06 20 Февраля 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, таксист, цены, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Самые популярные операторы по перевозке пассажиров такие как «Яндекс. Такси», «Ситимобил», «Uber» и «Maxim» подняли цены в связи с высоким спросом.

К примеру, сегодня утром уехать из Солнечного в центр стоило минимум 550 рублей. Из Академгородка в центр около 300 рублей. Вместе с тем сохранился высокий спрос и до обеда. Очевидно, что многие красноярцы в связи с корпоративами оставили свои машины дома, что и вызвало спрос на услуги такси. Скорее всего, вечером цена на услуги такси может повыситься, когда жители краевого центра начнут разъезжаться с предпраздничных мероприятий.

Сейчас, несмотря на обеденное время, у основных операторов также наблюдаются повышенные цены.

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