На следующей неделе на участке проспекта Мира будет запрещена парковка

В краевом центре продолжается уборка снега. В администрации Красноярска сообщили, что 23 и 24 февраля будет запрещена остановка и парковка автомобилей на проспекте Мира – на участке от улицы 9 Января до Парижской Коммуны. Эти ограничения будут введены в связи с уборкой снега с проезжей части и тротуаров.

Парковка и остановка будет запрещена с 06:00 до 22:00 23 февраля. Затем через час, с 23:00 23 февраля до 22:00 24 февраля. Там будут установлены временные дорожные знаки.

Водителям необходимо учитывать эту информацию при выборе своего маршрута.