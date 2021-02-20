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На следующей неделе на участке проспекта Мира будет запрещена парковка

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Красноярск
13:30 20 Февраля 2021
в красноярском крае, красноярск, ограничения, дороги, администрация, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре продолжается уборка снега. В администрации Красноярска сообщили, что 23 и 24 февраля будет запрещена остановка и парковка автомобилей на проспекте Мира – на участке от улицы 9 Января до Парижской Коммуны. Эти ограничения будут введены в связи с уборкой снега с проезжей части и тротуаров.

Парковка и остановка будет запрещена с 06:00 до 22:00 23 февраля. Затем через час, с 23:00 23 февраля до 22:00 24 февраля. Там будут установлены временные дорожные знаки.

Водителям необходимо учитывать эту информацию при выборе своего маршрута.

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