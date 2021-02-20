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Экс-волейболист «Енисея» выиграл в Катаре первый трофей

Главная Общество
Красноярск
11:59 20 Февраля 2021
в красноярском крае, волейбол, спорт, енисей, игрок
Автор: Sibnovosti.ru
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Бывший игрок волейбольного «Енисея» Алексей Спиридонов победил в Кубка Катара в составе клуба «Аль-Ахли».

Игрок отметил собственные успехи в интервью журналистам:

«За время в Катаре у меня три финала из трех: два серебра и одно золото. Считаю, что это отличный результат для клуба, который ранее ставил задачу быть в четверке. Не буду лукавить, но победа в Кубке Катара была достигнута благодаря мне. В полуфинале и финале я набрал фантастические 33 и 35 очков в каждом матче. Для волейбола это очень много», – рассказал Спиридонов.

Отметим, что Алексей подписал контракт с катарским клубом в июле 2020 года. Он поделился мнением о жизни в арабской стране и рассказал об отношении к приезжим игрокам:

«Мне очень нравится в Катаре. Здесь сумасшедшее отношение к игрокам, чуть ли не на руках носят. Я просто кайфую от нахождения в команде: тренер обращается на вы, говорит мне "мистер Спирик", постоянно интересуется делами, и такое отношение выражается в результате на площадке. Руководство тоже доверяет во всем. В "Аль-Ахли" я вздохнул свободно»

Впереди у Спиридонова еще два турнира - Кубок на приз эмира Катара и турнир в Бахрейне, где выступят 8 лучших ближневосточных команд

Напомним, Алексей Спиридонов провел в красноярском «Енисее» два полноценных сезона с 2016 по 2018 годы. Кроме того, он является чемпионом Европы 2013 года.   

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