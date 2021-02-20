Пятеро пострадавших при обрушении на обогатительной фабрике в Норильске госпитализированы в тяжелом состоянии

Краевой минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обрушении галереи дробильного цеха на обогатительной фабрике в Норильске. Пять человек госпитализированы в Норильскую межрайонную больницу №1. Они находятся в тяжелом состоянии. Ранее в Следственном комитете заявили, что один человек, которого спасатели извлекли из-под завалов, погиб.

«В Норильской межрайонной больнице №1 развернуто 6 операционных. Привлечено 6 бригад специалистов травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. Также при необходимости будут привлечены специалисты Краевой клинической больницы. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», - сообщает пресс-службе Минздрава.

Еще пять бригад «скорой помощи» работают на месте ЧП. Оказание помощи пострадавшим на контроле Минздрава. На месте еще продолжаются поиски людей. Спасатели объявляют минуты тишины. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Обрушение в цеху произошло около 4 часов утра. Его площадь – тысяча квадратных метров. Известно, что на складе проводились работы по укреплению конструкций.