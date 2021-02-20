20 февраля
Красноярск
погода -18 °C
73.97
 
€ 89.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пятеро пострадавших при обрушении на обогатительной фабрике в Норильске госпитализированы в тяжелом состоянии

Главная Общество
Красноярск
11:28 20 Февраля 2021
погибшие, минздрав, мчс, происшествие, происшествия, норильск, в красноярском крае, травма
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Краевой минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обрушении галереи дробильного цеха на обогатительной фабрике в Норильске. Пять человек госпитализированы в Норильскую межрайонную больницу №1. Они находятся в тяжелом состоянии. Ранее в Следственном комитете заявили, что один человек, которого спасатели извлекли из-под завалов, погиб.

«В Норильской межрайонной больнице №1 развернуто 6 операционных. Привлечено 6 бригад специалистов травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. Также при необходимости будут привлечены специалисты Краевой клинической больницы. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», - сообщает пресс-службе Минздрава.

Еще пять бригад «скорой помощи» работают на месте ЧП. Оказание помощи пострадавшим на контроле Минздрава. На месте еще продолжаются поиски людей. Спасатели объявляют минуты тишины. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Обрушение в цеху произошло около 4 часов утра. Его площадь – тысяча квадратных метров. Известно, что на складе проводились работы по укреплению конструкций.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Экс-волейболист «Енисея» выиграл в Катаре первый трофей

Экс-волейболист «Енисея» выиграл в Катаре первый трофей

20 Февраля 2021 г.
Алексей Спиридонов покоряет Ближний Восток
Новости Красноярска: По факту обрушения крыши в Норильске возбуждено уголовное дело

По факту обрушения крыши в Норильске возбуждено уголовное дело

20 Февраля 2021 г.
Об этом сообщили в прокуратуре
Новости Красноярска: Картошка в Красноярске стала дефицитом

Картошка в Красноярске стала дефицитом

20 Февраля 2021 г.
Торговые сети ждут поставок из Египта, Пакистана, Марокко
Новости Красноярска: В Красноярске появились первые суперсветофоры

В Красноярске появились первые суперсветофоры

20 Февраля 2021 г.
Они работают в режиме бело-лунного мигания
Новости Красноярска: Подросток Даниил Долгаев награжден медалью «Доблесть и отвага» посмертно за спасение тонущих детей

Подросток Даниил Долгаев награжден медалью «Доблесть и отвага» посмертно за спасение тонущих детей

20 Февраля 2021 г.
Награду вручили его матери
Новости Красноярска: Полиция задержала хулигана, который бросил петарду в машину спикера Горсовета Красноярска

Полиция задержала хулигана, который бросил петарду в машину спикера Горсовета Красноярска

20 Февраля 2021 г.
Это 35-летний мужчина из Иркутской области
Новости компаний
18/02
ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка
16/02
СГК представила план работ на теплосетях Красноярска в 2021 году
15/02
Сбер провел телемост по инвестициям для 2 тысяч сибирских студентов
12/02
Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сергей Еремин: «На сегодняшний день синоптики прогнозируют дополнительно до 5 мм»

Сергей Еремин: «На сегодняшний день синоптики прогнозируют дополнительно до 5 мм»

17 Февраля 2021 г.
В Красноярске может за сутки выпасть февральская норма осадков
Новости Красноярска: Минздрав отчитался об итогах первого месяца массовой вакцинации в Красноярском крае

Минздрав отчитался об итогах первого месяца массовой вакцинации в Красноярском крае

20 Февраля 2021 г.
В регион поступило более 71 тысяч доз вакцины. Прививку сделали 47 тысяч человек
Новости Красноярска: Праздничные выходные в Красноярске будут прохладными

Праздничные выходные в Красноярске будут прохладными

20 Февраля 2021 г.
В субботу ожидается усиление ветра
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru