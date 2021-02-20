Картошка в Красноярске стала дефицитом

В Красноярске нарастает дефицит картофеля. Из-за плохого урожая, к февралю склады красноярских компаний опустели. Поставщики повышают закупочные цены, а торговые сети ждут поставок из Египта, Пакистана и Марокко. Председатель СПК «Аленушка» Иван Шилов сообщил радио «Красноярск-Главный», что закупочная цена за килограмм картошки сейчас – 30 рублей, такие цены покупатели обычно видели в рознице.

«Мало картофеля получилось, этот год был «некартофельный». Впервые в жизни у нас получилось, что картошка в два раза дороже морковки. Обычно морковка подороже, чем картофель. Дефицит он уже есть. Мы прекрасно жили по овощам в прошлом году, в это время у меня половина складов была полная, сейчас у меня осталась только четверть», - заявил Шилов.

Розничная цена за килограмм картошки в супермаркетах доходит до 40 рублей. Запасы пока есть. В сети «Командор» прогнозируют, что ситуация на рынке стабилизируется к весне, когда появятся импортные овощи. Отметим, что дефицит картошки сейчас во многих регионах России. Причина везде одна – осенний неурожай. Проблем по другим овощам нет.