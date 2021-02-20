Полиция задержала хулигана, который бросил петарду в машину спикера Горсовета Красноярска

В Красноярске задержан мужчина, который бросил зажженную петарду в служебную машину спикера Горсовета Красноярска Натальи Ферюлиной. Его икали несколько часов – силовики просматривали записи с камер видеонаблюдения. В итоге в хулиганстве подозревают 35-летнего мужчину из Иркутской области. Его задержали в арендованной квартире. Личность злоумышленника установлена.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что мужчина бросил петарду в машину Натальи Фирюлиной накануне утром. Председатель Горсовета в этот момент находилась на заднем пассажирском сидении авто и готовилась выходить. В результате действий иркутянина никто не пострадал.