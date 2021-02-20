Праздничные выходные в Красноярске будут прохладными

Гидрометцентр представил прогноз погоды на предстоящие праздничные выходные. В субботу, 20 февраля, в городе будет облачно с прояснениями, днем небольшой снег. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с, днем возможны порывы до 13-18 м/с. Воздух прогреется до -14…-16°С.

«20 февраля в центральных и южных районах Красноярского края в течение суток ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с, метель, ночью в центральных и южных районах, днем в горах южных районов местами ожидается сильный снег, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

В ночь на воскресенье, 21 февраля, температура опустится до -25°С, в светлое время суток термометры покажут -17°С. В прогнозе переменная облачность и без осадков.

В понедельник, 22 февраля, ночью похолодает до -24°С, в дневные часы около -10°С, без осадков.

Во вторник, 23 февраля, дневные температуры опустятся до -15°С.