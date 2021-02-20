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Подросток Даниил Долгаев награжден медалью «Доблесть и отвага» посмертно за спасение тонущих детей

Главная Общество
Красноярск
10:00 20 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Мать подростка Даниила Долгаева, спасшего двух тонущих детей, получила медаль «Доблесть и отвага», которой ее 15-летний сын награжден посмертно. Мужество школьник проявил минувшим летом, когда на окраине деревни Костеньки Назаровского района, услышав крики девочек, тонущих в пруду. Одна из них стала тонуть и потащила за собой другую, не умеющую плавать.

«Не задумываясь, Даниил незамедлительно бросился в воду и стал спасать утопающих. Через несколько минут подросток смог по очереди вытолкнуть девочек с глубины на мелководье, для того чтобы они могли безопасно выйти на берег. При этом самому выбраться на берег не хватило сил», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Подросток Даниил Долгаев награжден медалью «Доблесть и отвага» посмертно за спасение тонущих детей

Награду матери мальчика Анне Евгеньевне вручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Леонидович Еремин. Он поблагодарил женщину, воспитавшую героя.

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