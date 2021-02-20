Будущее здесь: Альфа-Банк открыл офис нового поколения

Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в Красноярке, который расположился на Копылова, 66. На сегодняшней презентации гости увидели уникальный для нашего города подход в работе с клиентами. В офисе гармонично сочетаются цифровые и физические каналы. А самое главное, в phygital-офисах клиенты получают и персональный человеческий подход, а качественные цифровые сервисы, что в век цифровых технологий является основным аргументом при выборе банка.

Региональный управляющий Альфа-Банка Юрий Гришаев подчеркнул, что Красноярск стал третьим городом в стране, после Москвы и Новосибирска, где банк открыл офис нового формата. А красноярский phygital-офис стал шестым в стране.

«Новое пространство сочетает в себе технологии и совершенно новый процесс обслуживания. Мы будем рады видеть здесь наших действующих и новых клиентов, и я уверен, что каждый из них по достоинству оценит все преимущества нового формата», – отметил руководитель

Важным и принципиальным отличием нового офиса технологичность. Офис узнает клиента по биометрическим данным. Теперь не нужно смотреть в камеру, клиенту достаточно войти в помещение офиса и система автоматически передает сотруднику банка всю первичную информацию – имя, какими сервисами Альфа-Банка он пользуется и с каким возможным вопросам пришел. В банке подчеркнули, что система распознает лицо клиента с точностью 98%, даже если он в маске.

Второе отличие – в банке нет бумаги. Все документы подписываются и хранятся в гаджете клиента. А сотрудники офиса пользуются современными ноутбуками и планшетами. Это экологично и экономно, ведь каждый такой офис позволит сэкономить до 10 тонн бумаги за один год работы.

Важно, что для клиентов предусмотрели отдельную комната, в котором есть банкомат и машина для пересчета денег.

В случае операций с большим количеством наличных средств, клиенты могут в спокойной и конфиденциальной обстановке выполнить все необходимые операции.

Особняком стоит дизайн и планировка нового офиса. Помещение выполнено в фирменных цветах Альфа-Банка, а на 180 квадратных метрах много свободного пространства, где клиенты и сотрудники смогут решить все рабочие вопросы в комфортных условиях. Отделение не похоже на стандартный офис банка, а скорее всего на модный и современный коворкинг.

В Альфе-Банке не собираются останавливаться на достигнутом и подобные офисы еще будут открываться. В этом году банк откроет 76 подобных площадок.

«Отделения нового формата будут открываться по всей стране. Если говорить о Красноярском крае, то в ближайшее время мы запустим подобный в городе Железногорске. Рассматриваем еще несколько площадок в городе Красноярске», – поддержал интригу Юрий Гришаев

Фото: Альфа-Банк

По материалам Альфа-Банка