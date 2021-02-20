Подрядчик получил реальный срок по делу об обрушении моста в Минусинске

Минусинский городской суд вынес приговор по делу об обрушении моста в Минусинске. Директор компании «Строймастер» получил реальный срок за мошенничество. По данным прокуратуры, мужчина заключил контракт с «Управлением капительного строительства» на реконструкцию переправы через протоку Енисея. Для ремонта он использовал железобетонные плиты собственного производства, что идет в расход с требованиями муниципального контракта. По версии обвинения, материалы не соответствовали государственным стандартам.

«После завершения работ мужчина в акт приема-передачи внес заведомо недостоверные сведения о приобретении у сторонней организации 77 железобетонных плит. На основании указанного акта МКУ «УКС» была произведена оплата стоимости плит в размере свыше 7 млн рублей. Использование при ремонте моста непригодных материалов повлекло его обрушение в 2016 году», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд приговорил директора строительной фирмы к 3,5 годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.