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Подрядчик получил реальный срок по делу об обрушении моста в Минусинске

Главная Общество
Красноярск
09:29 20 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Минусинский городской суд вынес приговор по делу об обрушении моста в Минусинске. Директор компании «Строймастер» получил реальный срок за мошенничество. По данным прокуратуры, мужчина заключил контракт с «Управлением капительного строительства» на реконструкцию переправы через протоку Енисея. Для ремонта он использовал железобетонные плиты собственного производства, что идет в расход с требованиями муниципального контракта. По версии обвинения, материалы не соответствовали государственным стандартам.

«После завершения работ мужчина в акт приема-передачи внес заведомо недостоверные сведения о приобретении у сторонней организации 77 железобетонных плит. На основании указанного акта МКУ «УКС» была произведена оплата стоимости плит в размере свыше 7 млн рублей. Использование при ремонте моста непригодных материалов повлекло его обрушение в 2016 году», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд приговорил директора строительной фирмы к 3,5 годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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