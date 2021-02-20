В Красноярском крае задержана банда «черных лесорубов» за вырубку леса на 35 миллионов рублей

Красноярские полицейские задержали преступную группу, членов которой подозревают в незаконной рубке леса. В течение трех лет трое мужчин воровали лес в семи районах края, причинив ущерб государственному лесному фонду на 35 млн рублей. Они искали людей, которым выделялся лес для собственных нужд на бесплатной основе. Им предлагали вознаграждение, после чего оформляли документы на вырубку. Силовикам известно о 20 фактов незаконных рубок. Все трое участников банды взяты под стражу.

«В ходе проведенных обысков по местам их жительства и на привлеченных к противоправной деятельности лесозаготовительных предприятиях изъяты 30 автомобилей, более 20 тысяч кубометров древесины, денежные средства в сумме более 6 млн рублей, компьютерная техника, электронные носители информации, средства связи, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.