В Канске директор социального центра для пенсионеров и инвалидов похитила у постояльцев 300 тысяч рублей

Директор социального центра для пенсионеров и инвалидов в Канске попала под следствие. Ее подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии МВД, женщина похитила деньги у своих постояльцев. В июне 2019 года директор поручила своей сотруднице снять 54 тысячи рублей со счетов троих пенсионеров. Деньги руководитель забрала себе, подчиненной объяснила, что необходимо сделать хозяйственные покупки. Кроме этого, с февраля по март прошлого года директор лично сняла с карт постояльцев более 330 тысяч рублей.

«Похищенными и в первом, и во втором случае денежными средствами потерпевших женщина распорядилась в личных целях.

Следственным отделом МО МВД России «Канский» в отношении 45-летней женщины было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений «Кража» и «Мошенничество», - сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Директору предъявлено обвинение. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.