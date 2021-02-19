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На благоустройство общественных пространств в Красноярском крае выделено почти 2 миллиарда рублей

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Красноярск
16:54 19 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярском крае в этом году благоустроят более 50 парков и скверов, а также 120 дворов. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Шесть территорий - Назарово, Заозерный, Канск, Бородино, Кодинск, Рыбинский район – стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. Еще 15 территорий победители краевых программ в сфере благоустройства. Шесть муниципалитетов получат деньги от Минсельхоза России на обустройство мест отдыха, спортивных и детских площадок, парковок, установку фонарей, тротуары и восстановление памятников. Всего на преображение общественных пространств в Красноярском крае в этом году выделено почти 2 млрд рублей

«У нас много заинтересованных граждан, мы им благодарны за активную жизненную позицию. Их ряды необходимо расширять, а инициативу – поощрять. Забота каждого о среде, в которой мы все живем, помогает не только облагораживать окружающий мир, но и положительно влияет на людей, формирует социум. Прошу этому аспекту также уделить самое серьезное внимание», – отметил губернатор Александр Усс.

Добавим, что в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в России впервые запускается единая платформа по голосованию за объекты благоустройства 24.gorodsreda.ru. Там можно высказаться о дизайн-проектах или обозначить места, которые остро нуждаются в ремонте. По итогам голосования жителей, власти сформируют перечень объектов на благоустройство в 2022 году.

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