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En+ Group ожидает выработку своих электростанций в 2021г на сопоставимом с 2020г уровне

Главная Общество
Красноярск
16:26 19 Февраля 2021
энергетика, электроэнергия, работа, спрос, производство, гэс
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Производство электростанций En+ Group в 2021 году ожидается на близком к прошлому году уровне, сообщил журналистам глава энергетического бизнеса группы Михаил Хардиков.

"Я думаю, что близко к прошлому году", - ответил Хардиков на вопрос о прогнозируемом объеме выработки электростанций группы в 2021 году.

Он пояснил, что на результаты 2020 года значительно повлияли объемы производства гидростанций, и в этом году "по воде ситуация стабильная". "2020 год - он многоводный, и до сих пор сейчас идет большая выработка благодаря уровням воды, что соответственно, положительно повлияет на наши результаты деятельности", - заключил менеджер.

Как сообщалось, энергетический сегмент En+ Group в 2020 г. увеличил выработку электроэнергии на 5,7% по сравнению с 2019 г., до 82,2 млрд кВт.ч. Несмотря на пандемию, падение спроса на электроэнергию в Сибири было несущественным, цены сохранились на стабильном уровне на протяжении отчетного периода, благоприятные гидрологические условия помогли En+ увеличить выработку, поясняла компания.

Отпуск тепловой энергии в 2020 г. снизился на 1,5% и составил 26,9 млн Гкал.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "РусАле").

У компании нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Владимирович Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.

По материалам пресс-службы En+ Group
Фото: пресс-служба En+ Group

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