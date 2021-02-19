Полиция опубликовала видеозапись инцидента со стрельбой по машине спикера горсовета

В пресс-службе краевой полиции опубликовали видеозапись сегодняшнего происшествия, которое случилось у главного входа в городской совет депутатов.

Напомним, сегодня утром в служебный автомобиль спикера городского совета Натальи Фирюлиной неизвестный выпустил фейерверк. На место происшествия выехала группа оперативников и криминалистов. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция разыскивает злоумышленника, которому может грозить до 7 лет лишения свободы.

Читайте также:

Наталья Фирюлина: «Машина остановилась, и выстрелили, но никто никуда не попал»

В краевом центре обстреляли автомобиль спикера Горсовета