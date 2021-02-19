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Полиция опубликовала видеозапись инцидента со стрельбой по машине спикера горсовета

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Красноярск
15:41 19 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В пресс-службе краевой полиции опубликовали видеозапись сегодняшнего происшествия, которое случилось у главного входа в городской совет депутатов.

Напомним, сегодня утром в служебный автомобиль спикера городского совета Натальи Фирюлиной неизвестный выпустил фейерверк. На место происшествия выехала группа оперативников и криминалистов. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.  

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция разыскивает злоумышленника, которому может грозить до 7 лет лишения свободы.

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