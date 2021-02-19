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Хватит служить, пойду работать. Кем устраиваются бывшие военные

Главная Общество
Красноярск
13:26 19 Февраля 2021
работа, армия, военные, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевом агентстве труда и занятости рассказали, кем устраиваются работать мужчины, уволенные с военной службы. Всего в прошлом году через агентство прошло 130 человек – офицеры и прапорщики, сержанты и солдаты.

«В большинстве своем бывшие военнослужащие при содействии службы занятости обрели рабочие места в строительной и транспортной сферах, на обрабатывающих производствах и предприятиях по ремонту автомобилей», - рассказали в ведомстве.

34 человека решили переобучиться и повысить квалификацию.

«Они проходили курсовую подготовку на водителей различных категорий, машиниста бульдозера, тракториста, электрогазосварщика, повара, менеджера по логистике», - говорят в агентстве.  

 

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