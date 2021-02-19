Хватит служить, пойду работать. Кем устраиваются бывшие военные

В краевом агентстве труда и занятости рассказали, кем устраиваются работать мужчины, уволенные с военной службы. Всего в прошлом году через агентство прошло 130 человек – офицеры и прапорщики, сержанты и солдаты.

«В большинстве своем бывшие военнослужащие при содействии службы занятости обрели рабочие места в строительной и транспортной сферах, на обрабатывающих производствах и предприятиях по ремонту автомобилей», - рассказали в ведомстве.

34 человека решили переобучиться и повысить квалификацию.