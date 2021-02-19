В Красноярске открылся садик для дедушек и бабушек

В Красноярске открылась первая в крае группа дневного пребывания для пенсионеров, страдающих легкими и умеренными расстройствами памяти и внимания.

Реабилитация рассчитана на два месяца. В курсе реминисцентная терапия, когнитивная реабилитация, программа по ориентации на реальность, тренинги, направленные на стимуляцию и восстановление памяти, внимания и мышления. Педагоги будут выдавать дополнительные домашние задания, чтобы тренировки проходили постоянно.

«Условием эффективности занятий и упражнений является их комплексность и регулярность. При приеме в группу реабилитолог проводит обязательное тестирование когнитивных функций человека, таких как внимание, память, восприятие, речь и так далее, а по окончании курса – заключительное обследование. Такие занятия, как показывает практика, позволяют добиться положительной динамики или стабилизации состояния, что в некоторых случаях тоже результат», – рассказала директор центра Наталья Ильичева.

Пока в связи со сложной эпидемиологической обстановкой группа работает в тестовом режиме – с 9:00 до 13:00 в будние дни. Каждое утро членов группы привозят на транспорте учреждения. Помимо реабилитации, пенсионеры занимаются адаптивной физкультурой, трудотерапией, смотрят фильмы и читают книги, гуляют по прилегающей территории.