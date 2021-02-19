19 февраля
Красноярск
погода -13 °C
73.78
 
€ 88.87
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске открылся садик для дедушек и бабушек

Главная Общество
Красноярск
13:14 19 Февраля 2021
пенсионеры, реабилитация, красноярск, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске открылась первая в крае группа дневного пребывания для пенсионеров, страдающих легкими и умеренными расстройствами памяти и внимания.

Реабилитация рассчитана на два месяца. В курсе реминисцентная терапия, когнитивная реабилитация, программа по ориентации на реальность, тренинги, направленные на стимуляцию и восстановление памяти, внимания и мышления. Педагоги будут выдавать дополнительные домашние задания, чтобы тренировки проходили постоянно.

«Условием эффективности занятий и упражнений является их комплексность и регулярность. При приеме в группу реабилитолог проводит обязательное тестирование когнитивных функций человека, таких как внимание, память, восприятие, речь и так далее, а по окончании курса – заключительное обследование. Такие занятия, как показывает практика, позволяют добиться положительной динамики или стабилизации состояния, что в некоторых случаях тоже результат», – рассказала директор центра Наталья Ильичева.

Пока в связи со сложной эпидемиологической обстановкой группа работает в тестовом режиме – с 9:00 до 13:00 в будние дни. Каждое утро членов группы привозят на транспорте учреждения. Помимо реабилитации, пенсионеры занимаются адаптивной физкультурой, трудотерапией, смотрят фильмы и читают книги, гуляют по прилегающей территории.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Хватит служить, пойду работать. Кем устраиваются бывшие военные

Хватит служить, пойду работать. Кем устраиваются бывшие военные

19 Февраля 2021 г.
Данные краевой службы занятости
Новости Красноярска: В краевом центре обстреляли автомобиль спикера Горсовета

В краевом центре обстреляли автомобиль спикера Горсовета

19 Февраля 2021 г.
Сама Наталья Фирюлина не пострадала
Новости Красноярска: В Енисейском районе жители прикормили лосенка

В Енисейском районе жители прикормили лосенка

19 Февраля 2021 г.
Животное выросло и стало проявлять агрессию
Новости Красноярска: Уровень цифровизации красноярской медицины получит экспертную оценку

Уровень цифровизации красноярской медицины получит экспертную оценку

19 Февраля 2021 г.
В ближайшее время появятся первые результаты
Новости Красноярска: В сквере Космонавтов отремонтируют фонтан «Икар»

В сквере Космонавтов отремонтируют фонтан «Икар»

19 Февраля 2021 г.
Красноярцев просят высказать мнение о реконструкции общественного пространства
Новости Красноярска: Суд отказал в пересмотре меры пресечения для директора сгоревшего склада «Автотрейд»

Суд отказал в пересмотре меры пресечения для директора сгоревшего склада «Автотрейд»

19 Февраля 2021 г.
Суд считает, что подозреваемый может скрыться от уголовного преследования
Новости компаний
18/02
ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка
16/02
СГК представила план работ на теплосетях Красноярска в 2021 году
15/02
Сбер провел телемост по инвестициям для 2 тысяч сибирских студентов
12/02
Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На красноярской железной дороге заработал сервис доставки личных автомобилей поездом

На красноярской железной дороге заработал сервис доставки личных автомобилей поездом

19 Февраля 2021 г.
Вагон-автомобилевоз оборудован на маршрутах Москва – Красноярск и Красноярск – Москва
Новости Красноярска: Сотрудники Богучанской ГЭС приняли участие в спортивном празднике «Лыжня России - 2021»

Сотрудники Богучанской ГЭС приняли участие в спортивном празднике «Лыжня России - 2021»

19 Февраля 2021 г.
Дистанцию 2021 метров пробежали около 300 горожан
Новости Красноярска: 23 февраля «Единая Россия» проведет всероссийскую акцию «Защитим память героев»

23 февраля «Единая Россия» проведет всероссийскую акцию «Защитим память героев»

19 Февраля 2021 г.
Акция пройдет вместе с волонтерскими объединениями
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru