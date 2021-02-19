Уровень цифровизации красноярской медицины получит экспертную оценку

В настоящее время в Российской Федерации составляется рейтинг регионов по уровню цифровизации медицины. О первых результатах рассказали на совещании с руководителями процесса цифровой трансформации. Данные озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Регионы оцениваются по следующим критериям: организация электронных сервисов на портале Госуслуг, внедрение медицинских информсистем, оснащение медиков автоматизированными рабочими местами, электронное взаимодействие между ведомствами.

Сейчас известны лидеры и аутсайдеры по внедрению цифровизации. Лучше всего с этой задачей справились: Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край. Хуже всего: Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым.

Отметим, что уровень цифровизации Красноярского края пока оценивается. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в ближайшее время данные представят губернатору Александру Уссу.

«Цифровизация любой отрасли очень емкий процесс, он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению «цифры» в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки», заключил Дмитрий Чернышенко.

Отметим, согласно проекту «Цифровой контур здравоохранения» планируется, что уже в следующем году 60% поликлиник и больниц Красноярского края обеспечат доступ к документам на портале Госуслуг. А число красноярцев-пользователей раздела «Мое здоровье» на сайте достигнет почти 400 тысяч человек.