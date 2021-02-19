23 февраля «Единая Россия» проведет всероссийскую акцию «Защитим память героев»

Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов призвал в День защитника Отечества отдать дань уважения поколению победителей

В День защитника Отечества «Единая Россия» проведет возложение цветов к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов в ходе онлайн-встречи Президента Владимира Путина с лидерами думских фракций.

«23 февраля весь наш актив, граждане, общественники, депутаты всех уровней, и, конечно, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме в знак единства с поколением победителей возложат цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям во всех регионах и муниципалитетах страны», – сообщил Сергей Неверов.

Он подчеркнул, что это должно «стать символическим ответом общества на попытки разрушить тот духовный фундамент, на котором стоит Россия». «Призываю всех в этот день не митинги проводить и политические акции, а присоединиться к нам и вместе отдать дань уважения поколению победителей», – сказал парламентарий.

Он напомнил, что одно из основных направлений работы «Единой России» – это поддержка фронтовиков. «Все они уже в почтенном возрасте, есть проблемы со здоровьем. И, конечно, нас не может не волновать тема глумления над ветеранами в исполнении некоторых моральных уродов», – сказал Сергей Неверов.

Акция «Защитим память героев» пройдет и в Красноярском крае, об этом сообщил секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко:

"Партия «Единая Россия» уделяет огромное внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне и поддержке ветеранов. 23 февраля по инициативе «Единой России» по всей стране пройдет акция в поддержку ветеранов «Защитим память героев». Мы призываем жителей Красноярского края в этот день почтить память защитников Отечества и возложить цветы к памятным мемориалам. Принять участие очень просто. Мониторинг памятных мест, проведенный партией, показал, что в нашем регионе 1064 мемориала практически во всех населенных пунктах края. Уверен, у каждого из нас есть, кого вспомнить в этот день. Великая Отечественная война объединяет всех нас, в каждой семье свой герой. Давайте поблагодарим их за подвиг, принесем цветы, а своим детям расскажем о героизме поколения победителей.

Считаю, мы должны говорить "спасибо" нашим ветеранам не только в больших, но и в малых делах. Поэтому в преддверье праздников мы передадим от Красноярского регионального отделения партии 412 подарков ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Красноярского края. Продуктовые наборы на дом ветеранам накануне праздника доставят волонтеры и партийные активисты, а в случае необходимости, окажут бытовую помощь".

Акция «Защитим память героев» будет организована партией вместе с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы» и «Волонтерской Ротой Боевого Братства»

Фото «Единой России»

По материалам «Единой России»