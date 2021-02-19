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На Красноярск обрушился снегопад

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Красноярск
09:25 19 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевом центре вновь обильные осадки. Накануне Sibnovosti.ru сообщали, что в пятницу будет обильный снегопад.

В Среднесибирском УГМС подчеркнули, что снегопад будет усиливаться и продлится до вечера. Вместе с тем, ожидается восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит -10…-12 градусов.

Отметим, что дорожные службы не успели справиться с последствиями предыдущего снегопада. Два дня назад выпала месячная норма осадков.

В настоящее время все коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.  

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