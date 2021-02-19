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В Енисейском районе жители прикормили лосенка

Главная Общество
Красноярск
11:00 19 Февраля 2021
в красноярском крае, животные, помощь, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители деревни Южаково Енисейского района прикормили лосенка, который забрел в населенный пункт. Несколько месяцев они приносили дикому животному пищу и наблюдали, как оно растет. Лосенок повзрослел и стал проявлять агрессию. Зверь начал разгуливать по улицам, безопасность жителей была под угрозой. Люди обратились к охотинспекторам Минэкологии края, чтобы лося определили на новое место обитания.

«Его отвезли за 120 км от населенного пункта и отпустили в естественную среду обитания. Специалисты уверены, что копытное легко адаптируется к новым условиям. Временно присматривать за ним будут фермеры. Их хозяйство располагается в том же районе, где выпустили лося», - сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Эту проблему решили, однако в Минэкологии края призывают красноярцев не подбирать и не прикармливать диких зверей. Если животные вышли к людям, следует сообщать по телефонам: 8 (391) 266-82-90, 227-72-59, 268-03-36.

Напомним, что накануне полицейские спасли косулю, которая забрела в Балахту. На зверя напали деревенские собаки, которых отогнала хозяйка. Женщина приютила косулю в бане и обратилась в дежурную часть. Полицейские отвезли косулю в лес.

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