В Енисейском районе жители прикормили лосенка

Жители деревни Южаково Енисейского района прикормили лосенка, который забрел в населенный пункт. Несколько месяцев они приносили дикому животному пищу и наблюдали, как оно растет. Лосенок повзрослел и стал проявлять агрессию. Зверь начал разгуливать по улицам, безопасность жителей была под угрозой. Люди обратились к охотинспекторам Минэкологии края, чтобы лося определили на новое место обитания.

«Его отвезли за 120 км от населенного пункта и отпустили в естественную среду обитания. Специалисты уверены, что копытное легко адаптируется к новым условиям. Временно присматривать за ним будут фермеры. Их хозяйство располагается в том же районе, где выпустили лося», - сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Эту проблему решили, однако в Минэкологии края призывают красноярцев не подбирать и не прикармливать диких зверей. Если животные вышли к людям, следует сообщать по телефонам: 8 (391) 266-82-90, 227-72-59, 268-03-36.

Напомним, что накануне полицейские спасли косулю, которая забрела в Балахту. На зверя напали деревенские собаки, которых отогнала хозяйка. Женщина приютила косулю в бане и обратилась в дежурную часть. Полицейские отвезли косулю в лес.