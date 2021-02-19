В сквере Космонавтов отремонтируют фонтан «Икар»

Красноярцев просят высказать мнение о реконструкции сквера Космонавтов. Городская администрация анонсировала планы по ближайшему преображению общественного пространства. Так, в сквере планируют отремонтировать фонтан «Икар», построить цивилизованное летнее кафе и оборудовать торговые точки. Помимо этого обещают привести в порядок пешеходные дорожки и лавочки.

«Для детей установят новые аттракционы и веревочный городок, зимой будет работать каток, пункт проката и обогрева. Совместно с администрацией Советского района будут проводиться культурно-массовые мероприятия», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Опрос красноярцев мэрия проводит на платформе «Активный гражданин».