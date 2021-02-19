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Суд отказал в пересмотре меры пресечения для директора сгоревшего склада «Автотрейд»

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Красноярск
09:57 19 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский краевой суд отклонил жалобу адвоката директора сгоревшего склада «Автотрейд» на улице Калинина. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу для директора склада, которого подозревают в нарушении требований пожарной безопасности. Суд считает, что подозреваемый, оставаясь на свободе, может скрыться от уголовного преследования, а также помешать работе следователей, оказывая давление на своих подчиненных и других свидетелей по делу. Мера пресечения оставлена без изменений.

«По версии следствия, директор и начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», являясь лицами, на которых лежала обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности допустили их нарушение, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 219 УК РФ», - пояснили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, что пожар на крупном складе автозапчастей в Красноярске произошел 3 февраля. Огонь тушили более полутора суток. В результате ЧП погибли трое пожарных и сотрудник склада, на поиски которого и отправились специалисты МЧС.

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