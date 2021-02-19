Цены на огурцы и помидоры в магазинах Красноярска достигли пика

В красноярских магазинах достигнуты максимальные цены на огурцы и помидоры. Средняя цена на томаты в супермаркетах около 200 рублей за килограмм, а огурцы продают за 230 рублей килограмм. Некоторые позиции овощей значительно дороже: без труда можно найти помидоры по 400 рублей за килограмм, а огурцы по 350 рублей. Эксперт розничного рынка Дмитрий Полуянов говорит, что больше цены на овощи расти не должны, а скоро красноярцы заметят снижение.

«Если на протяжении до лета курс валют не будет колебаться больше чем на 5 процентов, то максимум уже достигнут. При появлении первых урожаев в июне-июле цены на огурцы-помидоры начинают снижаться. Как только появляется новый урожай, мы всегда наблюдаем снижение цены, но при том условии, что курсы валют сильно не изменились», - сообщил Дмитрий Полуянов радиостанции «Красноярск-Главный».

Добавим, что также значительно выросли цены на яблоки. Некоторые позиции стоят по 250 рублей. Однако в супермаркетах представлены и бюджетные варианты от 100 рублей.