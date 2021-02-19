На красноярской железной дороге заработал сервис доставки личных автомобилей поездом

Красноярцы теперь смогут доставить свой автомобиль до Москвы или Красноярска поездом. Вагон-автомобилевоз оборудован на маршрутах пассажирского поезда сообщением Москва – Красноярск. Он рассчитан на 3-4 машины, их закрепят специальными креплениями, в вагоне есть охранная и пожарная сигнализация. Железнодорожники гарантируют сохранность машины и личных вещей в ней. При этом есть возможность купить билет на этот же поезд и ехать в нем в качестве пассажира.

«Сервис предназначен для тех, кто отправляется в длительные командировки или отпуск, переезжает в другой город, он позволяет быстро и безопасно перевезти личный автомобиль или мотоцикл» - пояснили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Вагон–автомобилевоз уже совершил первый рейс в составе поезда. Если будет спрос, маршрут станет регулярным.

Фото: КрасЖД