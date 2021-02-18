Красноярские школьники напишут песни о городе

Ученики школы № 45 примут участие в конкурсе авторской песни, объявленном в поддержку кампании по присвоению Красноярску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Команда учеников 5-9-х классов школы № 45 теперь ежедневно встречаются после уроков, пишут стихи и музыку. Учителя погрузили ребят в историю города, рассказали об особенностях рифмовки, помогли подобрать аккомпанемент. С первым куплетом и припевом песни ребятам помог педагог дополнительного образования и солист группы «JAGGER» Илья Поляков. К творческому процессу подключились и родители школьников.

Напомним, принять участие в конкурсе смогут все желающие. Возрастных ограничений для участников нет. Видео с записью авторской песни о Красноярске необходимо направить на почту press@guo.admkrsk.ru до 26 февраля. Песня-победитель конкурса станет музыкальным сопровождением большого флешмоба «Я-ЗА», который состоится 15 марта.

«Мы решили таким образом поддержать идею присуждения Красноярску почетного звания «Город трудовой доблести». Так школьники хотят выразить свое отношение, поскольку официально оставить свой голос могут только совершеннолетние», - отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

На сегодняшний день свои голоса в поддержку присвоения Красноярску почетного звания «Город трудовой доблести» оставили уже больше 42 тысяч человек. Поддержать город и проголосовать за эту инициативу можно на сайте «КрасноярскДоблесть.РФ», а также в торговых центрах.

Фото: admkrsk.ru