Скончался Андрей Мягков

В Москве на 83-м году жизни умер Народный артист РСФСР Андрей Мягков и исполнитель главной роли «Ирония судьбы, или С легким паром!». По предварительным данным у него диагностирована острая сердечная недостаточность.

Известно, что Мягков, находясь дома потерял сознание, после чего его обнаружила жена, тоже известная актриса Анастасия Вознесенская. Супруга вызвала скорую помощь, однако уже было поздно. Мягков умер до приезда бригады врачей.

Отметим, что помимо всенародно любимого новогоднего фильма Мягков снимался у Эльдара Рязанова в картинах «Гараж», «Служебный роман» и «Жестокий романс».