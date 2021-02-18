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Скончался Андрей Мягков

Главная Общество
Красноярск
16:28 18 Февраля 2021
смерть, кино, артисты, театр, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Москве на 83-м году жизни умер Народный артист РСФСР Андрей Мягков и исполнитель главной роли «Ирония судьбы, или С легким паром!».  По предварительным данным у него диагностирована острая сердечная недостаточность.

Известно, что Мягков, находясь дома потерял сознание, после чего его обнаружила жена, тоже известная актриса Анастасия Вознесенская. Супруга вызвала скорую помощь, однако уже было поздно. Мягков умер до приезда бригады врачей.

Скончался Андрей Мягков

Отметим, что помимо всенародно любимого новогоднего фильма Мягков снимался у Эльдара Рязанова в картинах «Гараж», «Служебный роман» и «Жестокий романс».  

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