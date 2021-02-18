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В Балахте полицейским пришлось спасать косулю

Главная Общество
Красноярск
16:07 18 Февраля 2021
в красноярском крае, полиция, животные, помощь, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Балахте полицейские спасали косулю. В дежурную часть позвонила местная жительница, которая рассказала, что приютила зверя, объяснить какого не смогла. По ее словам, на изможденное животное напали собаки, а она отогнала их и спрятала в баню.

«Полицейские осмотрели дикое животное. Оказалось, что это особь сибирской косули. По внешним признакам, животное не пострадало. Предположительно, олень выбился из сил, преодолевая сугробы, и забрел в поселок», - рассказали в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Самостоятельно идти косуля не могла. Полицейским пришлось на руках нести ее до машины. Животное погрузили в служебный автомобиль, отвезли в лес и выпустили на волю. Напомним. что несколько дет назад сотрудники ГИБДД Березовского района спасли от гибели сову, которая лежала на снегу около здания Госавтоинспекции. Птицу отогрели и вызвали ветеринара. Оказалось, что она врезалась в окно. Через несколько часов после случившегося инспекторы отвезли сову в лес и выпустили на волю.

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